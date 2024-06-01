【品】K18 馬蹄トップ 18.5g［25］

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御覧頂きありがとうございます。購入前の注意点※値段設定ギリギリの為、値下げ不可※在庫の確認を致しますので、購入前にコメントお願い致します。※店頭販売しておりますので、多少細かいキズ等ある場合もございます。 ご理解頂ける方は宜しくお願い致しますm(__)m■商品名：【中古品】K18ジルコニア付トランプトップ■重さ：18.5g■バチカン含んだ大きさ：約60.7mm前後バチカン除いた大きさ■縦：約45.8mm前後■幅：約37.5mm前後バチカンの大きさ■縦：約15.0mm前後■幅：約5.4mm前後■刻印：写真４枚目■材質：k18■発送方法：クロネコヤマト便※写真はk1816面トリプルMカット100g50cmサイドダブルストッパーに通しています。中古品になりますので、多少の使用感や小傷などもございますので何卒ご理解頂きますようお願い致します。宜しくお願い致しますm(__)m管理番号［25］#k18#18金#ゴールド#格安貴金属#ジュエリー#Jewel#喜平#格安材質···ゴールドカラー···ゴールド