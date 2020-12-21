スナイパー　snipeer　キャップ

ブランド名_snipeer商品名_CHILDMIND9THIRTY™\"【Khaki】アイテム説明9FORTY™のフロント芯を取り除き、カジュアルタイプにアレンジしたベースボールキャップ。9TWENTY™よりも深めの被り心地が特徴です。アジャスタブル：リアのアジャスターでサイズ調整が可能です。オンラインショップで新品購入後に約10回前後着用。目立ったキズ、汚れ等はありませんが素人保管であることをご理解頂ける方によろしくお願いします。



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