ゆきざき　ノンブル　No.7

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商品詳細
材質···ゴールドカラー···ゴールドNOMBREノンブルゆきざきユキザキダイヤ11石K18ゴールドNo.7ペンダントトップ素材K18ダイヤモンド0.17ctサイズS縦1.8cm横1cm重量1.6g気になる方コメントお願いします！多少のお値引きもします！
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