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ゆきざき　ノンブル　No.7
商品番号 L83154801350
商品名

ゆきざき　ノンブル　No.7
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 23,999 円
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商品詳細

材質···ゴールドカラー···ゴールドNOMBREノンブルゆきざきユキザキダイヤ11石K18ゴールドNo.7ペンダントトップ素材K18ダイヤモンド0.17ctサイズS縦1.8cm横1cm重量1.6g気になる方コメントお願いします！多少のお値引きもします！
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