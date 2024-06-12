47ブランド フォーティセブン キャップ MVP レッドソックス ブラック

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商品詳細
‘47フォーティセブン一覧→#mgmf33369[重要]ネコポスにて発送させて頂きます。ツバは折りませんが平べったくしての発送になります。型崩れしにくい素材ですが神経質な方は購入をご遠慮下さい。＊ご希望の方はプラス300円でダンボール発送(定形外郵便)も承ります。■ブランド/'47BRANDMVP■素材/85%アクリル15%ウール■サイズ/ONESIZE(ワンサイズ)■寸法/頭周り約55cm-61cmツバ約7cm※多少の誤差ご了承下さい■チーム・カラー/レッドソックス(ブラック)※すべての’47キャップにブランドロゴシールと正規ホログラムシールが付いています。
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