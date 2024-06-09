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90s オールド ヴィンテージ NFL 49ers キャップ　ワインレッド
商品番号 X61834010566
商品名

90s オールド ヴィンテージ NFL 49ers キャップ　ワインレッド
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,964 円
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商品詳細

サンフランシスコ49ersキャップ90s90年代サンフランシスコ49ersのキャップです。画像のように多少使用感、アジャスターのダメージがあるので古着好きな方は状態を理解の上よろしくお願いいたします❗HipHopB系ストリートスケーターダンスダンサーアメカジWestside　チャンピオン　MLBチカーノローライダー90年代古着屋　刺繍
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