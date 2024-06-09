90s オールド ヴィンテージ NFL 49ers キャップ　ワインレッド

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商品詳細
サンフランシスコ49ersキャップ90s90年代サンフランシスコ49ersのキャップです。画像のように多少使用感、アジャスターのダメージがあるので古着好きな方は状態を理解の上よろしくお願いいたします❗HipHopB系ストリートスケーターダンスダンサーアメカジWestside チャンピオン MLBチカーノローライダー90年代古着屋 刺繍
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デッドストック★NFL SAN FRANCISCO 49ERS ロゴ刺繍 ツートン コットンキャップ ワインレッド×黒
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