JORDAN 5PANELCAP CAMPCAP JETCAP 5パネルキャップ

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COLOR:BEIGE×BLACK×SAFARI/BLACK×ELEPHANTUNDEFEATEDAPPLEBUMSUPREMESTAPLESWAGGERHUFNSWBACKCHANNELTHRASHERCRSBNIKESBBALLAHOLICKITHSILASFIVE-OTENBOXRIPNDIPONLYNYKIKSTYOKINETICSNITRAIDTIFFANYACGセメントダンクティファニー↓下記のATMOSの復刻AIRMAX1とAIRJORDAN3のセットに合わせて発売されたリバーシブルキャップです。他の類似カラーリングのDUNK等とも相性がいいと思います。「アトモス×エアマックス1エレファントミディアムグレー/クリアジェイド-ブラック-ホワイト(908366-001)世界中で人気ナンバーワンの\"AIRMAX\"の称号を獲得した一足！2016年3月26日に行われた過去の名作100足の中から一番人気のエアマックスを決めるコンテスト\"VOTEBACK\"そこで見事に一位を獲得して復刻の権利を得た\"AIRMAX1ELEPHANT(エアマックス1エレファント)\"遂に一般リリースされることが決定！2007年に象の水浴びをモチーフに制作されたデザインで、アッパーはエレファント柄とブラックのスウェード素材、そしてホワイトのスムースレザー、スウォッシュには水をモチーフにしたジェイドカラーのエナメルが使われている。今回はオリジナルモデルを忠実に再現したシルエットとディテールで約10年ぶりの再登場となる。日本国内では2017年3月18日よりSportslabbyatmosやmitasneakers、そしてNIKE+SNKRSなどで発売予定！価格は17,280円(税込)また今作からインスピレーションを受けたTECHFLEECEやAIRJORDAN3のパックも店舗限定で同日に展開される」状態は新品未使用・紙タグ付き(値段の部分は切り取られています)商品参考にスニーカーの画像も載せていますがキャップのみの販売です。写真1・2・3・4枚目が出品実物の写真です。他は同商品参考画像です。発送はらくらくメルカリ便を予定しています。