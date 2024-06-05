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ネクタイ　バーニーズニューヨーク　ブルー
商品番号 Q54382466278
商品名

ネクタイ　バーニーズニューヨーク　ブルー
ブランド名 バーニーズニューヨーク
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーニーズニューヨークのネクタイです。色はブルーです。何度か着用はしていますが、生地もしっかりしており、とても綺麗な状態です。プチプチに包んでお送りいたします。
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