BEAUTY\u0026YOUTH《HORWEEN社》ベルト

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BEAUTY\u0026YOUTHレザーベルト引き通しタイプなので、サイズを気にせずに使えます。HORWEEN社のレザーは、使い込むほどに味わいが出てきます。《ホーウィン社》1905年にアメリカはシカゴにて創業された皮革鞣しのメーカーです。100年以上、徹底した変わらぬ伝統手法で鞣す革に関しては、他の革と比較出来ぬほど美しく繊細で、かつ屈強な面も持つ唯一無二の存在感があります。100年にわたり未だに“手作業で革を鞣す”このホーウィン社が定めるクロムエクセルレザー。拘りは加工の前より徹底しております。革に関しましては、全てステアハイド（生後3-6ヶ月以内に去勢された生後2年以上の牡牛の革で、牛革の中で一番の強度を誇り、ライダースなどに使用されます。）を集め、タンナー（職人）が一枚一枚の原皮を確認した後におよそ“2.5mm厚以上の原皮”のみを選別します。未使用ですが、革の特性上もともと擦り傷のような箇所がありますので、ご了承ください。・幅約2.5センチ・長さ約115センチ・素材···本革・カラー···ブラウン