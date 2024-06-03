m+ エムピウ　millefoglie II P25 ブラック

ご覧頂きありがとうございます。自身で店舗購入した正規品になります。m+エムピウ millefoglieIIP25【商品】ブランド名：m+エムピウ商品名：millefoglieIIP25(エムピウミッレフォッリエ2)【カラー】ブラック素材：ミネルバレザー（イタリア製タンニン鞣し革）【サイズ】W110×D85×H25mm重さ：100g状態：新品・未使用厚さ25mmのタイプ容量お札10枚・コイン大小15枚・カード類15枚程度機能的に折り重ねた構造を一枚革で巻きとめてギボシで留める財布《millefoglie》。革を拡げて中のホックを外せばマチつきの箱型小銭入れが立ち上がります。3ポケットのカード入れと札ばさみで留められた紙幣も含めて全てが見渡せ、まとめて一方向から扱うことができます。購入時よりギャランティカード、化粧箱がないアウトレット品の為お安くしております#m+#millefoglie#エムピウ#ミッレフォッリエ2#ミッレフォッリエ#P30#ミッレフォッリエⅡ#二つ折り財布#革財布#グリージョ#grigio#右利き#ブスケット#ナポリ#コニャック#ブラック#イタリーコ#ムスキオ#ノッテ



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