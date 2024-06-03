極美品★バーバリーロンドン 格子ライン柄 ネイビー×ベージュ ネクタイ

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商品詳細
ご覧頂きまして誠にありがとうございます！極美品★バーバリーロンドン格子ライン柄ネイビー×ベージュネクタイの出品です。高級感溢れるしっとりとしたシルク生地に深いネイビーをベースカラーとして生地の編み込みをモチーフにしたような総柄がデザインされています。出品中のブランドネクタイ全商品はコチラ‼️→#doblete_necktiesこの商品と同系色のネクタイは下記にてご覧いただけます✨ネイビー、ブラック、グレー系→#doblete_NaBlGrブランドごとでもまとめてご覧いただけます✨セリーヌ、アルマーニ、バーバリー→#doblete_CeArBu【size】剣先幅：151cm全長 ：9.1cm【素材】素材タグにてご確認頂けます【生産国】素材タグにてご確認頂けます【condition】剣先のスレや汚れもなく、ほとんど使用感のない美品です。【購入場所】大手ブランドUsedストア（真贋鑑定済み）【付属品】なし気に入ったアイテムが見つかりましたら、1点ずつの出品ですので是非、お早めにご購入をお願いします！ビジネスシーンや友人の結婚式、成人式やお子様の入学式、七五三など様々なシーンで使えるネクタイは自分が気に入った人とは被らない、こだわりのアイテムを揃えてみてはいかがでしょうか？よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Persia320388.html
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