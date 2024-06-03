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★週末SALE 新品★ ポールスミス\u0026ポーター（吉田カバン）限定コラボ 財布
商品番号 Y88528820540
商品名

★週末SALE 新品★ ポールスミス\u0026ポーター（吉田カバン）限定コラボ 財布
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ポールスミスとポーターの限定コラボウォレットです。新品未使用品です。即完売した人気商品で、今はなかなか手に入らないレア物だと思います。商品情報　ナイロンタフタのパネル仕立て三つ折りカードケース。レッド、ブルー、グリーンのストライプ✳︎写真を見て判断していただき、神経質な方　のご購入はお控え下さい。✳︎撮影時の光の加減やスマホ・PCの画面　　設定の違いにより写真の色合いが違って見えて　しまう可能性があるかもしれませんので　あらかじめご了承ください。発送までに4〜7日までとしていますが、準備でき次第、発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/traverse621226.html
http://narcologia.ru/goods/reboot157536.html
http://narcologia.ru/goods/diamond181458.html

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