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ブルックスブラザーズ　カシミヤマフラー　ネイビー
商品番号 T94328189033
商品名

ブルックスブラザーズ　カシミヤマフラー　ネイビー
ブランド名 ブルックスブラザーズ
特別価格 税込 2,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2017年に購入し、毎年冬に定期的に着用していました。若干の使用感がございます。柄・デザイン···無地カラー···ブルー素材···カシミヤ
http://narcologia.ru/goods/cowpox948039.html
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