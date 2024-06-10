プラダ 折り財布 三角ロゴ サフィアーノ レザー ブラック

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062020460○アイテムPRADAプラダ折り財布二つ折り折りたたみサイフコンパクトウォレット小銭入れ札入れカード入れ定期入れ名刺入れロゴシルバー金具銀ロゴ三角ロゴサフィアーノレザー本革ブラック黒色型番42A○サイズ縦9.5横11マチ1○収納カード入れ4コ小銭入れ1コ札入れ2コオープンポケット2コ○入手元ブランド真贋鑑定済みショップ購入正規品ですご安心ください○状態使用数回の極美品です。○カラーブラック黒色シルバー金具○素材サフィアーノレザー○付属品：本体のみ財布形···二つ折り常識の範囲内であれば値下げも可能ですのでお気軽にコメントください