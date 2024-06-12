1piu1uguale3のS/S 113 CREW

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1piu1uguale3のS/S113CREWやや身巾にゆとりを持たせたベーシックなクルーネック半袖Tです。素材は厳しい条件をクリアしたオーガニックコットン100%の引き揃え天竺です。紡績から拘ることで従来のイメージに比べ上品且つ美しい表面感に仕上げています。この生地をベースに1piu1uguale3小文字ロゴを総柄で同色クリアープリントしています。定価:35,200円カラー:ブラックサイズ:Ⅳ状態:美品着丈66身幅51肩幅46