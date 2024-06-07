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商品詳細
種類極小財布大きさ約9.5×7cm×2.7cm重さ約52g仕様カード入れ×4、オープンポケット×1、札入れ×1、小銭入れ×1素材表側＝フルベジタブルタンニングレザー（栃木レザー：牛革）内側＝フルベジタブルタンニングレザー（栃木レザー：牛革）裏地＝レーヨン原産国日本製ブランド名BECKER（ベッカー）
http://narcologia.ru/goods/freshman639756.html
http://narcologia.ru/goods/perforce931265.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial436816.html
BECKER（ベッカー）極小財布 栃木レザー/フルベジタブルタンニング ...
極小財布 栃木レザー/牛革 ネイビー ベーシック型小銭入れ
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