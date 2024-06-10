ルイヴィトン　エシャルプ　ロゴマニア　マフラー

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商品詳細
アクセスいただきありがとうございます。ルイ・ヴィトンのロゴマニアマフラーです。若干毛羽立ちしています。主観ではありますが、目立つものでは無いと思っています。中古品ですので、完璧な美品をお求めの方は購入をお控えください。付属品、箱、袋等全て揃っています。素材···ウールカラー···グレー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）この際にいかがでしょうか(^^)
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