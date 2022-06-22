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LOUIS VUITTON美品ヴィトンモノグラムポルトフォイユマルコ二つ折り財布
商品番号 D73696582028
商品名

LOUIS VUITTON美品ヴィトンモノグラムポルトフォイユマルコ二つ折り財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTON中古美品ヴィトンモノグラム　ポルトフォイユ　マルコ　二つ折り財布型番　Ｍ61675シリアル　VI0011外観　折り目多少の擦れ有り内側　ベタ付き剥がれ無く美品綺麗なお品です。付属品無し気付かない点があるかも知れませんが状態は、写真で判断願います。付属品はありません気持ち良く使って頂けるようクリーニングしてあります中古ですので完璧を求める方は、ご遠慮下さいよろしくお願いします。カラー···ブラウン
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