LOUIS VUITTON美品ヴィトンモノグラムポルトフォイユマルコ二つ折り財布

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LOUISVUITTON中古美品ヴィトンモノグラム ポルトフォイユ マルコ 二つ折り財布型番 Ｍ61675シリアル VI0011外観 折り目多少の擦れ有り内側 ベタ付き剥がれ無く美品綺麗なお品です。付属品無し気付かない点があるかも知れませんが状態は、写真で判断願います。付属品はありません気持ち良く使って頂けるようクリーニングしてあります中古ですので完璧を求める方は、ご遠慮下さいよろしくお願いします。カラー···ブラウン