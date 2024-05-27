ルイヴィトン カードケース エテュイ カルト デヴィジット トワレット タイガ

数ある商品からご覧頂き、誠にありがとうございます❤️他にもブランド品を出品しておりますので#Sophiaのブランドからご覧下さい✨☘️商品ポイント☘️LOUISVUITTONから「エテュイカルトデヴィジットトワレット」のご紹介です❣️実用的な幅広い用途で使えるカード入れ❣️ツマミを引くとカードがスッと出てきます‼️※写真3枚目参照バッグやポケットからこの名刺入れを取り出す自分を想像してみて下さい(*´∀｀*)カッコいいこと間違いなし♫☘️商品状態☘️✴️超極SSS美品✨(プロフィールにてランクをご参照下さい)✅ベタつきありません❣️✅表面タイガ柄はっきり❣️✅表面LVロゴくっきり❣️✅角スレ等無く、全体的に使用感の少ない綺麗な状態です✨✨簡易クリーニングをしてからお送りしますので、届いてすぐに気持ち良くお使い頂けます❣️【タバコ、ペットありません】☘️商品詳細☘️LOUISVUITTONタイガカードケース名刺入れ定期入れカラー:エピセア深緑型番:M30544シリアル番号:MI0997サイズ:10x7cm☘️商品の購入情報詳細☘️真贋鑑定済みのブランドオークションより購入しておりますので、ご安心下さい❣️☘️即日・翌日発送☘️お支払い翌日までには発送させて頂きますので、すぐお手元に届きます❣️☘️付属品☘️箱や保存袋等は付属せず、本体のみです。☘️ご注意点☘️稀に写真に写り込まない小さな汚れ・擦れ・経年による劣化やたるみ等がある場合がございます。上記をご了承の上、中古品にご理解のある方のみ購入のご検討をよろしくお願い致します❣️☘️安心の返品保証☘️購入を迷っている場合は、一度お品を実際に見て頂ければと思います(*´∀｀*)届いた商品がイメージと違った！という場合は遠慮なく返品をお申し付け下さい✨返送送料のみご負担頂ければ返品対応させて頂きます。ですので、ブランド品はお値段が張りますが安心してご購入下さいませ❣️230825-AP2-4842-3素材···本革カラー···グリーン



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