3Dスーパーブレード スマート SB-003 ブラック

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商品詳細
3DスーパーブレードスマートSB-003ブラック所々すり傷が入っていますが使う分には問題ありません。傷は写真で確認お願いします。中古ですのでご理解いただける方よろしくお願いします！ジャンル（スポーツ選手）...その他
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