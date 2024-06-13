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【期間限定値下げ10/30まで】 AtlanticStarsスニーカー43サイズ
商品番号 N59435006499
商品名

【期間限定値下げ10/30まで】 AtlanticStarsスニーカー43サイズ
ブランド名 アトランティックスターズ
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AtlanticStarsアトランティックスターズスニーカー43サイズ名作です！大人っぽいカーキに差し色のオレンジが映えるスニーカーソールまだまだ綺麗です◎★注意事項★セールや複数購入割引以外の値引きは致しません。出品時に確認しておりますが、細かい傷や汚れを見落としている場合もございますのでご了承をお願いします。古着の為、使用感があります。それも古着の味と思って下さい。古着という事をご理解いただき、神経質な方のご購入はお控え下さい。現状での販売になります。画像を確認して状態の確認をお願いします。コメント、メッセージでやりとり中であっても、先に購入したお客様が優先とさせていただきます。★お客様へ★コメント無しの即購入歓迎です。当ショップではメンズ、レディース、ブランド問わず国内外でバイヤーが厳選した古着を取り揃えています。トラブルを未然に防ぐために質問などがありましたら購入前にお願いします！全てクリーニング済です。その他アイテムも宜しければご覧下さい！※複数購入割引ありますコメントにてご相談下さい！メインカラー···グリーンスニーカー型···ローカット(Low)
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