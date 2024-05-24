【美品】BVLGARI FRAGMENT 藤原ヒロシ peel\u0026lift

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商品詳細
【商品名】BVLGARIxFRAGMENTbyHiroshiFujiwaraチェーンウォレットチェーン藤原ヒロシブルガリフラグメントBVLGARIFRAGMENTPEEL\u0026LIFTの刻印入り。【素材】バラジウムプレートブラス製【備考】2019年に第一弾として発売と同時に即完売したウォレットチェーンです。藤原ヒロシ氏が今回のコラボで一番気に入っているとインタビューで語っており、2023年時点でもInstagramなどで頻繁に着用している希少アイテムです。元々販売数が少なく、ほとんど流通していません。peel\u0026liftオリジナルのものと異なり、高級感があります。自身が大手リセールストアにてプレミアム価格で購入した正規品になります。自分自身もかなり高額で購入したため、高額設定となっております。着用頻度が少なくなったため、出品いたします。付属品は写真の通りです。値下げ交渉なども承りますので、コメントください。具体的な金額の提示をお願いします。#フラグメント#ウォレットチェーン#完売#ブルガリ#ゴローズfragmentuniversity大学
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