FRED Force10 フレッド フォース10 LMケーブル16

フレッドのフォース10LM用のケーブルです。＊4枚目は装着イメージです。 ケーブルのみの出品のためバックルは付属いたしません。ケーブル素材 ステンレスケーブルカラー ネイビーエンド素材 ステンレスエンドカラー WG用シルバーサイズ 16ケーブルカラーは表面が褪せておりシルバーっぽくなっております。内側にはブルーが残っており色落ちしたインディゴデニムの様な表情です。新品状態から色落ちするまで使用していたため毛羽立ちが出ておりチクチクします。定価は5万円程度です。箱などの付属品はございません。その他ご質問お受けいたします。よろしくお願いいたします。アクセサリー材質···ステンレスカラー···ブルー



フォース10 LM（ラージ）ハーフダイヤ＃16



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