ジャンニ・ベルサーチスーツ

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商品詳細
ジャンニ・ベルサーチスーツ紺色ストライプ生地は厚手写真にも上げてますが2か所擦り傷あります。クローゼット臭あると思います。上着着丈78cm身幅55cm袖丈肩から64cmズボン丈93cmウエスト40cm裾幅20cm#スーツ上下#セットアップ#ヴェルサーチスーツ#ヴェルサーチ上下
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