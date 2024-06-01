インディアンジュエリー・フェザー・バングル

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ご覧頂きありがとうございます。こちらはインディアンジュエリーでフェザーをモチーフにしたバングルになります。カジュアルな場面で、個性的な貴方を演出してくれることでしょう!羽のデザインを使ったインディアン・アクセサリーはゴローズやアリゾナフリーダム、サードなどでも有名です。*他にも異なる組み合わせ,サイズ違いなど関連商品も出品しております。*説明文下の[出品者]をポチッとして頂くと全ての商品をご覧いただけます！［商品仕様] ※バングルサイズ 幅6.2cm内径5.9cm縦幅1.3cm素材:シルバー925フリーサイズ————————————————※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————＊値下げ不可＊即購入OKです。#フォロー割実施中#フェザー #インディアン#メンズ#バングル8N46