iowa hawkeyes　アイオワ　ホークアイズ　スナップバック　キャップ

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商品詳細
【ブランドアイテム】iowahawkeyes STARTER ヴィンテージキャップ スナップバック【サイズ】フリーサイズ【状態】新品 タグ付き【カラー】イエロー ブラック ホワイト【年代】1990s【素材】写真参照【詳細】希少 iowahawkeyes ヴィンテージスナップバックです。当時物になり、タグも付きます。カラーリング、ロゴデザインが良く、ツバ裏グリーンカラーも良いと思います。お好きな方いかがでしょうか？古い年代のアイテムになります。取扱いにはご注意下さい。らくらくメルカリ便60サイズでの発送を予定しております。
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