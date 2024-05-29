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iowa hawkeyes　アイオワ　ホークアイズ　スナップバック　キャップ
商品番号 I94758749936
商品名

iowa hawkeyes　アイオワ　ホークアイズ　スナップバック　キャップ
ブランド名 スターター
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランドアイテム】iowahawkeyes　STARTER　ヴィンテージキャップ　スナップバック【サイズ】フリーサイズ【状態】新品　タグ付き【カラー】イエロー　ブラック　ホワイト【年代】1990s【素材】写真参照【詳細】希少　iowahawkeyes　ヴィンテージスナップバックです。当時物になり、タグも付きます。カラーリング、ロゴデザインが良く、ツバ裏グリーンカラーも良いと思います。お好きな方いかがでしょうか？古い年代のアイテムになります。取扱いにはご注意下さい。らくらくメルカリ便60サイズでの発送を予定しております。
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