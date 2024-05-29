LoroPiana×DURBAN 特注生地TASMANIAN使用シングルスーツ

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多数ある商品よりご覧いただきありがとうございます。※プロフィール確認お願いします。即購入可能ですので、よろしくお願いします。《ブランド》・LoroPiana×DURBAN/ロロピアーナダーバン《商品》・ダーバン特注生地TASMANIAN(タスマニアン)使用2Bサイドベンツストライプシングルスーツ背抜き《サイズ》・表記96AB5・実寸ジャケットスラックス肩幅48cmウエスト86cm(4cm出せます)身幅55cmわたり幅33cm着丈75cm裾幅22.5cm袖丈60cm股下76cm(7cm出せます)＊素人採寸につき、多少の誤差はご了承下さいませ。《カラー》・ブラックストライプ＊素人撮影のため、光の加減等により色味に多少の違いがある場合もございますので、ご了承下さい。《状態》・used品ですが目立つ汚れや破れもなく、まだまだご愛用いただけると思われます。【フォロー割】フォロー\u0026コメントで割引をさせていただきます。フォローしていただいてもコメント無しだったり確認が取れない場合は適用外とさせていただきますので、ご注意ください。★フォロー割★・¥1,000〜¥4,999→¥300OFF・¥5,000〜¥9,999→¥500OFF・¥10,000〜→¥800OFF他にも魅力的な商品を販売致しておりますので、よろしければお立ち寄りください。↓↓↓#Leo_peri