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CRAZY PIG クレイジーピッグ　フライトバード　リング　20.5号
商品番号 M58941196912
商品名

CRAZY PIG クレイジーピッグ　フライトバード　リング　20.5号
ブランド名 クレイジーピッグ
特別価格 税込 6,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーFLIGHTBIRDリングです。小傷はありますが、目立つダメージはありません。本体のみとなりますので、お安く出品します。サイズは実寸で20.5号です。
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