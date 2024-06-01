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MB×ADAM ET ROPE’ スエードレザースニーカー
商品番号 E59190072646
商品名

MB×ADAM ET ROPE’ スエードレザースニーカー
ブランド名 エムビー
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アダムエロペとMBのコラボアイテム、ドレススニーカーです。定価9,800円(税抜)↓MB氏コメントフォルムは完全に革靴まんまです。トゥ(つま先)までスッキリとフォルムは細く、ソール(靴底)は革靴のようにやや浅め。本来スニーカーはトゥはボテッと丸く、ソールはドカンとぶ厚いのが基本。このスニーカーは革靴にフォルムを可能な限り寄せることで「スーツに合わせても不自然じゃない」ドレスな印象を獲得しました。⚪︎状態・未使用品ですが、長期保管されていたため若干の型崩れがあります。
http://narcologia.ru/goods/Adder83575.html
http://narcologia.ru/goods/browse804691.html
http://narcologia.ru/goods/procurement768433.html

MB×ADAM ET ROPE’ スエードレザースニーカー
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×MB/スウェードレザー スリッポン/ローカットスニーカー/41/BLK/スウェード

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×MB/スウェードレザー スリッポン/ローカットスニーカー/41/BLK/スウェード

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×MB/スウェードレザー スリッポン/ローカットスニーカー/41/BLK/スウェード

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×MB/スウェードレザー スリッポン/ローカットスニーカー/41/BLK/スウェード

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ADAM ET ROPÉ HOMME / 【MB×ADAM ET ROPE'】レザースリッポン ...

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