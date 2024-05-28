WACKO MARIA STANDARD T-SHIRT ワコマリア

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商品詳細
WACKOMARIASTANDARDT-SHIRTWACKOMARIAONLINESTOREのみでの限定発売商品になります。MATERIAL:COTTON100%オンライン即完売品です。1.2回着用しておりますが、黄ばみがほんの少しありますが、シミ、汚れ等はない美品です。クリーニング済です。神経質な方はご遠慮下さい。ご質問はお気軽にコメントお願い致します。宜しくお願い致します。
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