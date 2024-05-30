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無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行
商品番号 L46433732795
商品名

無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 71,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品はゴローズで購入した金ハート付き特大フェザーの左向きです。バチカンが広い現行モデルです。色は硫化していますが、細角チェーンに1枚づけで使用していたので、傷などはあまりないと思います。高額品であり、すり替えが怖いのと、確実に本物である事を証明して販売したいため、ゴローズの鑑定を1000円でしていただけるデルタワン（東京都渋⾕区神宮前4-32-6SK原宿88ビル1-2F）で鑑定に立ち会える方、かつ、本人確認済みの方のみ対応します。デルタワンはゴローズの取引規模が日本一のゴローズ専門店です。購入希望の場合はコメントでお知らせください。なお、参考商品として、写真9枚目、10枚目掲載の平打ちブレスSサイズと全金メタルもご希望があれば、平打ちブレスは22.5万円で、全金メタルは13万円でデルタワンの鑑定立会いのうえ販売します。
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