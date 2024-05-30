

無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行 無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行



無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行 無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行



無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行 無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行



無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行 無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行



無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行 無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行



無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行 無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行



無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行 無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行



無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行 無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行



無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行 無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行



無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行 無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行



無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行 無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行



無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行 無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行



無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行 無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行



無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行 無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行



無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行 無断購入NGゴローズgoro's 金ハート付特大フェザー上金特大フェザー左向現行

商品はゴローズで購入した金ハート付き特大フェザーの左向きです。バチカンが広い現行モデルです。色は硫化していますが、細角チェーンに1枚づけで使用していたので、傷などはあまりないと思います。高額品であり、すり替えが怖いのと、確実に本物である事を証明して販売したいため、ゴローズの鑑定を1000円でしていただけるデルタワン（東京都渋⾕区神宮前4-32-6SK原宿88ビル1-2F）で鑑定に立ち会える方、かつ、本人確認済みの方のみ対応します。デルタワンはゴローズの取引規模が日本一のゴローズ専門店です。購入希望の場合はコメントでお知らせください。なお、参考商品として、写真9枚目、10枚目掲載の平打ちブレスSサイズと全金メタルもご希望があれば、平打ちブレスは22.5万円で、全金メタルは13万円でデルタワンの鑑定立会いのうえ販売します。