Genuine Leather 二つ折り財布

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薄型二つ折り財布

GenuineLeatherの二つ折り財布です。数年前、購入しましたが、使わなかったので出品します。傷や汚れ等はなく￼、まだまだ使用できると思います。値段相場が分からないので、値段を高く設定させて頂いてます。大幅なお値下げも可能ですのでコメントにて希望価格をお願いします。素人保管ですのでご理解お願いします。財布形···二つ折りカラー···ブラウン