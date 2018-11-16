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Genuine Leather 二つ折り財布
商品番号 I80560074724
商品名

Genuine Leather 二つ折り財布
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GenuineLeatherの二つ折り財布です。数年前、購入しましたが、使わなかったので出品します。傷や汚れ等はなく￼、まだまだ使用できると思います。値段相場が分からないので、値段を高く設定させて頂いてます。大幅なお値下げも可能ですのでコメントにて希望価格をお願いします。素人保管ですのでご理解お願いします。財布形···二つ折りカラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/peroration346615.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial767816.html
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