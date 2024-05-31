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クロムハーツ　シルバーダガー
商品番号 G17081586305
商品名

クロムハーツ　シルバーダガー
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 19,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーカラー···シルバー商品ご覧頂きありがとうございます。20年前ぐらいに大阪の心斎橋のクロムハーツショップで購入しました。正規品になります。商品の状態は大切にしていたのでとても綺麗です。購入した時よりもダガーはかなり高騰してます。【商品サイズ】　縦　4.5㌢横　1.5㌢になります。素人採寸の為、少し誤差はあるかもしれません。購入した時に頂いた革の巾着袋をお付けします。ショッパーは付きません。※他のフリマサイトでも出品してますので突然出品取り消しする場合がございます。
http://narcologia.ru/goods/navigate301630.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper300709.html
http://narcologia.ru/goods/peroration300915.html
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