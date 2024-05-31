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- 8000【人気デザイン】カーハート☆フード付き定番カラージャケット 美品
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商品詳細
【✴️☆コメント欄にお得な情報あり！☆✴️】お気に入りの1枚を探してみてくださいね！#古着屋あっと90s90年代をはじめ、アウターやジャケットなどスウェットやパーカーをメインにメンズからレディースまで揃えております！▪️ブランド▪️カーハート▪️サイズ表記▪️Mサイズ▪️サイズ実寸（cm）▪️・着丈 71・身幅 63・肩幅 52・袖丈 66▪️カラー▪️黒 /ブラック▪️素材▪️綿▪️購入元▪️ブランドリユース店質屋・古物市場・ストア商品▪️状態▪️USEDお使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください！こちらにもオススメ商品を大量出品中です！#古着屋あっと8000
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