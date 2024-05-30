【新品】BURTON バートン ナイロン キャップ 帽子 グリーン 緑

新品、未使用のBURTONバートンのキャップです。タグより定価：¥5,280サイズ：1sz新品ですが、自宅保管品のため、ご理解頂いた上でご購入お願い致します。素材···ナイロンカラー···グリーンメンズ男性ストリートボードスノー



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