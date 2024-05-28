MEXICO　VINTAGE　スターリングシルバー　ネックレス

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刻印は②枚目確認下さい海外にて購入したので、人と被らず一点物です。上質なメキシコのシルバー925を使用したブレスレット。MEXICO、925刻印もしっかりあります。ユニセックスでお使い頂けます。メキシコ製の年代物アイテム自体が大変貴重で市場では数も少なくなっている希少なメキシカンジュエリー。世界的なシルバーの産地であるメキシコ。特に有名なのがメキシコ南部のゲレロ州にあるタスコ(TAXCO)。タスコは「銀の街」と呼ばれ、メキシコで掘り出された銀の多くが、タスコの職人によって加工されています。カラー:シルバー全長:45cm最大幅:1.8cm重量:98.6g神経質な方はご遠慮ください#silver#silver925#メキシコ#メキシカンジュエリー#メキシカン#mexico#シルバー#ブレスレット#TAXCO#タスコ#ティファニー#シルバーブレス#シルバーブレスレット#シルバージュエリー#925