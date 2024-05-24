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【未使用】フォリエノ（mikawa） 二つ折り財布
商品番号 R21171318059
商品名

【未使用】フォリエノ（mikawa） 二つ折り財布
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

6980円で購入しましたしが、一度も使用機会がなくお譲りします。品質的には自信をもってお譲りします。未使用ですが、素人保管であることはご了承下さい。収納袋をつけてお渡しします。よろしくお願いいたします。財布形...二つ折りカラー...グリーン素材...本革
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