【未使用】フォリエノ（mikawa） 二つ折り財布

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商品詳細
6980円で購入しましたしが、一度も使用機会がなくお譲りします。品質的には自信をもってお譲りします。未使用ですが、素人保管であることはご了承下さい。収納袋をつけてお渡しします。よろしくお願いいたします。財布形...二つ折りカラー...グリーン素材...本革
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