ゴローズ　金メタル付平打ちリング

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商品詳細
20年程前に購入した物になります。サイズ19号(素人採寸)状態は写真にてご判断下さい。すり替え防止等により如何なる理由の返品、交換など一切お断りします。トラブル防止のため、購入後の返品、返金、クレーム等は一切受け付けません。ご理解頂ける方のみご検討お願いします。
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