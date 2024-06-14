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財布　エイ革
商品番号 E93165505771
商品名

財布　エイ革
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,479 円
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商品詳細

エイ革で作った財布、カード入れ。画像の色はブルーに見えますが、実物は鮮やかなターコイズ色です。サイズは約11.7х8х2センチカードスロットは10枚現金が入るポケットは二枚ハンドメイド追加情報がほしい方はコメントしてください。#財布#カード入れ#エイ革#stingray#wallet#ターコイズ色素材...本革
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