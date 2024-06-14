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商品詳細
エイ革で作った財布、カード入れ。画像の色はブルーに見えますが、実物は鮮やかなターコイズ色です。サイズは約11.7х8х2センチカードスロットは10枚現金が入るポケットは二枚ハンドメイド追加情報がほしい方はコメントしてください。#財布#カード入れ#エイ革#stingray#wallet#ターコイズ色素材...本革
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