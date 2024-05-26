26.5 新品 VANS ANIMAL PACK BILLY'S限定スニーカー

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商品詳細
私が出品しているのはすべて正規取扱店購入！！！です。宜しくお願いします送料込！！！新品定価9350円VANSANIMALPACKBILLY'S限定スニーカーSIZE26.5cmBILLY'SとVANSのコラボレーション最新作は\"ANIMALPACK\"と題し「ラビット」をフィーチャーした意欲作。VANSのアイコンであるAUTHENTICとSLIP-ONにはラビットファーを精密にインクジェットプリントしたファブリックを乗せた。すべてのアイテムが国内ではBILLY’Sのみで展開するエクスクルーシブモデルとなっている。
http://narcologia.ru/goods/financier92160.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation24021.html
http://narcologia.ru/goods/financier285760.html
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