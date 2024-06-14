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新品　ニューエラ　new era キャップ　9twenty NY ヤンキース
商品番号 A75219528054
商品名

新品　ニューエラ　new era キャップ　9twenty NY ヤンキース
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気⭐︎　NEWERACAP9209twentyベースボール　キャップ※お値下げはお断りしております◼️サイズ　free56.8〜60.6センチ　サイズ調整可能◼️綿　100%◼️正規品◼️チームNYニューヨークヤンキース◼️カラーチャコール◼️9twentyは製品洗い加工、ヴィンテージ加工がされており、一部にほつれ、小さな傷が少々あります被るにつれてどんどん味が出てくるようになっております商品の特徴でありますことと御了承下さいませ。★配送についてらくらくメルカリ便　追跡ありネコポス発送です厚さ3センチ以内に薄くして梱包します#ニューエラ#newera#ヤンキース#Yankees#BLACK#帽子#キャップ#ブラック#ロサンゼルス#ドジャース#LA#MLB#メジャー#ベースボール#NY　#メンズ　#レディース　#ネイビー#大谷翔平　#エンゼルス　#エンジェルス#9twenty#9forty
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