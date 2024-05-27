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昭和レトロ リリーガム 杉浦 忠 南海ホークス 史上最強のアンダースロー 野球
商品番号 Y24290438581
商品名

昭和レトロ リリーガム 杉浦 忠 南海ホークス 史上最強のアンダースロー 野球
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 5,324 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和レトロリリーガム杉浦忠南海ホークスプロ野球カード　です。日本プロ野球史上5人目・パ・リーグ初の投手5冠を達成し、「史上最強のアンダースロー」「魅惑のアンダースロー」などと呼ばれた\u2028古い物ですので日焼け汚れがあります。丁寧な梱包を心がけますが、配送中の破損などについては一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。※すり替え防止、トラブル防止のため返品交換はしませんのでご了承ください。上記内容をご理解頂ける方のみのご購入でよろしくお願い致します。ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···その他サイン有無···無し
http://narcologia.ru/goods/displease325031.html
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