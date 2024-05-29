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- 【最終値下げ】バブアー トランスポート ノンオイル ピンバッジ・タグ付き
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商品詳細
BarbourTransport去年購入し1度試着程度に短時間着用しました。着る機会が今後ないためお譲りいたします。ノンオイルながらピーチドファブリックという起毛生地が使われておりいい風合いです。タグ、備品は胸ポケットに同封して発送いたします。サイズ…36実寸身幅64㎝着丈64㎝裄丈82㎝重さ(g)615g袖口29㎝値下げ不可の商品になります。即購入大歓迎です！！素材···コーデュロイカラー···グリーンジップ・ボタン···ジップアップジップ・ボタン···ボタン留め
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