ワイルドスワンズ 2020年 特別生産品 希少カラー コードバン タング

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ワイルドスワンズ2020年特別生産タング外装：ホーウィンコードバン#2内装：ブッテーロのチョコ販売価格：27500円コードバンですので小キズは少しありますが目立ったダメージは無く美品です本体以外にコバ磨きがつきますとてもズッシリとした質感でコードバンの質も良いですスムーズなお受け取り(受け取り通知まで)が難しい方はご遠慮くださいその他に気になる事があれば気軽にコメント頂き納得された上で購入の方お願いします