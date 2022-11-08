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最終値下げ旧蔵書道篆刻珍品中国清の時代貴重印璽　\n細工精密山水、人物、春蚕彫刻
商品番号 L75567086556
商品名

最終値下げ旧蔵書道篆刻珍品中国清の時代貴重印璽　\n細工精密山水、人物、春蚕彫刻
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 16,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げ旧蔵古書道篆刻名作品中国清の時代貴重印璽印石　細工精密山水、人物、春蚕彫刻　希少昔、香港中芸百貨店骨董品部にて120000円で購入しました。素晴らしいお品ですが詳しく鑑定できませんので写真よくご覧になってご判断をしてください。返品できませんのでご容赦してください。ご納得のうえの入札をお願い致します。お値段交渉承ります。ご希望金額を明記の上、コメントください。
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