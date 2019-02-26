希少 美品 Paul Smithマルチカラー ツイスト ストライプ ネックレス

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希少美品PaulSmithマルチカラーツイストストライプネックレスシルバー以前正規店にて購入しましたが、もう使用しませんでしたので出品します！本体のみ。その他付属品ございません。全体的にはまだまだ綺麗なお品かと思いますがあくまで中古品のため、多少の使用感見受けられるかもしれません。あらかじめ画像にてよくご確認後神経質な方はご購入をお控えください。即購入OKお値下げ不可。よろしくお願いいたしますm(__)m