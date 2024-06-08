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chain bracelet vintage bracelet
商品番号 I64866639653
商品名

chain bracelet vintage bracelet
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

説明:古着屋で購入したブレスレットになります。シンプルなデザインで、どんなコーデにも合うような品となっております。・状態:大きく目立った傷や汚れのない、通常の古着です。ヴィンテージ商品の為、多少の傷などがあります。そちらは、ご了承頂けると幸いです。※気になる点がある方は、コメント下さい。・サイズ:コメントにて詳細お待ちしております・カラー:シルバー・素材:不明※配送は折りたたんで行います。＊ペット・タバコ無※プロフィールをよく読んでからの購入をお願いします。⬇️タップすると一覧が見れます⬇️　　　　　　　#古着バイヤーピーポ君#ヴィンテージ　#アンティーク#vintage#カービング#ゴールドアクセサリー　#ゴールドブレスレット　#ブレスレット　#シルバーアクセサリー　#925#刻印　#k18#18k#18kgf#チェーンブレスレット#シルバーリング　#ゴールドリング　#シルバーアクセサリー　#シルバーブレスレット　#カラーストーンリング　#天然石
http://narcologia.ru/goods/stealth346476.html
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