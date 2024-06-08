chain bracelet vintage bracelet

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説明:古着屋で購入したブレスレットになります。シンプルなデザインで、どんなコーデにも合うような品となっております。・状態:大きく目立った傷や汚れのない、通常の古着です。ヴィンテージ商品の為、多少の傷などがあります。そちらは、ご了承頂けると幸いです。※気になる点がある方は、コメント下さい。・サイズ:コメントにて詳細お待ちしております・カラー:シルバー・素材:不明※配送は折りたたんで行います。＊ペット・タバコ無※プロフィールをよく読んでからの購入をお願いします。⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #古着バイヤーピーポ君#ヴィンテージ #アンティーク#vintage#カービング#ゴールドアクセサリー #ゴールドブレスレット #ブレスレット #シルバーアクセサリー #925#刻印 #k18#18k#18kgf#チェーンブレスレット#シルバーリング #ゴールドリング #シルバーアクセサリー #シルバーブレスレット #カラーストーンリング #天然石