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商品詳細
種類...皿・鉢径 約11.5ｃｍ高 約16.8ｃｍ特に目立ったキズ・ヨゴレ等はありませんが神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃ガラス台付鉢
http://narcologia.ru/goods/hesitantly740984.html
http://narcologia.ru/goods/capitation770008.html
http://narcologia.ru/goods/troupe82211.html
ガラス台付鉢 箱有 MA783 - ガラス
在庫品限り ガラス台付鉢 箱有 MA783 ガラス www.karooland.co.za
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