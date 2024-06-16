NIKE エアマックス　ボルト　26.5cm

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。NIKEAIRMAXBOLTナイキエアマックスボルトスニーカーサイズ26.5cm新品未使用でタグ付きとなります。箱無し発送とさせて頂きます。素人保管の為、神経質な方は購入をお控えください。気になる方いらっしゃいましたらご購入の御検討よろしくお願い致します。
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