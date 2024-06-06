新品未使用　オロビアンコ　財布

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プレゼントで頂いたものですが、すでに使っているものがあり、自宅保管していました。(メーカー販売価格:16,500円)カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···ソリッドレザー(牛革)日本製札入れ×2、コインポケット×2、カード入れ×4、ポケット×3クロム\u0026ベジタブル鞣しの後、ソリッドワックスと染色を行い、時間をかけて浸透させ、長時間の使用に耐える手放しがたい風合いと味わいのある革に仕上げてあります。メーカー品番：ORS031508サイズ：縦9.5×横11.5×幅2.5#orobianco#オロビアンコ #二つ折り財布 #財布