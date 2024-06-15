90s NIKE スナップバック キャップ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。90sNIKEスナップバックキャップになります。タグ付きデッドストックフロントにNIKELOGO刺繍カラー ブラックサイズ スナップバック※内タグに折れあり画像でご確認下さい。カラーもデザインもシンプルで使いやすいキャップです！かなり前に古着屋で購入して自宅保管していました。ストックしていましたが肥やしになる前に、着用していただける方にお譲りします！デッドストックになりますが神経質な方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/smear595904.html
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